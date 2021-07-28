324 новых случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

На 26 июля в Казахстане зафиксировано 324 новых случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 человек скончались от нее, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 60 018 случая пневмонии, скончались за все время 3 660 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончался 81 человек, а всего – 5 619.

На 28 июля лечение от КВИ продолжают получать 89 058 человек (86 911 КВИ+ и 2 147 КВИ-), из них в стационарах – 24 748, на амбулаторном уровне – 64 310. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 500 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 319, на аппаратах ИВЛ – 160.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 609 646.