За сутки зарегистрировано 7479 заболевших
  • 1510
В Казахстане рекордное количество заразившихся коронавирусом

По сообщению МВК за прошедшие сутки в стране у 7479 заболевших положительный ПЦР на коронавирусную инфекцию. Сутки ранее было на 554 зараженных меньше. Лидируют столица, Алматы и Карагандинская область. Всего с начала пандемии выявлено 557 107 заболевших.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит так: больше всего заразившихся в столице: 1571 человек, в Алматы — 1450, в Шымкенте — 445, в Акмолинской области — 238, в Актюбинской области — 230, в Алматинской — 270, в Атырауской — 424, в Восточно-Казахстанской— 298, в Жамбылской — 197, в Западно-Казахстанской — 198, в Карагандинской — 1011, в Костанайской —224, в Кызылординской — 175, Мангистауской — 220, в Павлодарской — 251, в Северо-Казахстанской — 145, в Туркестанской — 132.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
С 2 августа в столице, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде усилят ограничительные меры
Новости
В Алматы ужесточают карантин
Новости
Минобразования переведет школы на традиционный формат обучения только с разрешения МВК
Новости
В Казахстане рекордное количество заболевших за сутки — более 6 тысяч
Новости
В Казахстане вновь обновлен рекорд суточного прироста заболевших коронавирусом
Новости
С 25 июля вступают новые правила для казахстанцев, прилетающих в Россию