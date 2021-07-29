В Казахстане рекордное количество заразившихся коронавирусом

По сообщению МВК за прошедшие сутки в стране у 7479 заболевших положительный ПЦР на коронавирусную инфекцию. Сутки ранее было на 554 зараженных меньше. Лидируют столица, Алматы и Карагандинская область. Всего с начала пандемии выявлено 557 107 заболевших.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит так: больше всего заразившихся в столице: 1571 человек, в Алматы — 1450, в Шымкенте — 445, в Акмолинской области — 238, в Актюбинской области — 230, в Алматинской — 270, в Атырауской — 424, в Восточно-Казахстанской— 298, в Жамбылской — 197, в Западно-Казахстанской — 198, в Карагандинской — 1011, в Костанайской —224, в Кызылординской — 175, Мангистауской — 220, в Павлодарской — 251, в Северо-Казахстанской — 145, в Туркестанской — 132.