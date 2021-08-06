Алматинцы вышли на митинг против строительства бизнес-центра на месте сквера в Самале

Жители Алматы сегодня, в пятницу вечером, вышли на акцию протеста. В микрорайоне Самал-3 ведется строительство ЖК и бизнес-центра. Алматинцы пытаются отстоять единственный на весь район сквер.

Несколько десятков жителей собрались, скандируя «Мы за сквер» и «Нам нужен чистый воздух». По словам участницы акции протеста Сауле Тлеумбетовой, это единственный сквер в районе.

«Мы здесь собрались за чистый город. Единственный сквер на этом районе, люди здесь со всех районов приходили сюда отдыхать. Теперь сквер захватили застройщики и хотят построить жилой комплекс и бизнес-центр. На Мендикулова уже есть бизнес-центр, теперь рядом еще хотят бизнес-центр. Зачем он тут? Нам нужен сквер, парки нам нужны. Нашим детям негде играть, дети ходят по дворам, не знают где играть. Вместо того чтобы подумать о пожилых людях и детях, которые здесь гуляют, власть дала разрешение строить многоэтажный дом с бизнес-центром. Мы против», - заявила она.

«Мои окна смотрят сюда[в сторону стройки - V]. К шуму привыкли. Я сажусь утром кушать, и вся пыль идет в мою кухню и спальню. Что еще можно сказать? Под машину броситься? Переедут. Бензином облиться? Они начали, строят и будут строить. Дураку понятно, что они это сделают. Потому что власть в их руках, а мы кто? Землетрясение будет, все свалится. Мало того, что этот дом свалится, так и наш свалят», - добавила другая жительница Яха Мусаева.

По словам участника акции протеста Тимура Абдулова, прошлой весной сквер обнесли забором, жителям Самала негде стало гулять.

«Это единственный сквер на три Самала. Их итак мало, нужно их сохранить. Казахстан стоит на втором месте в мире по загрязнению воздуха. Люди это не берут это в отчет, те, что выше. Я считаю, что сквер нужно сохранить», - заявил он.

Сначала представители Медеуского акимата просили митингующих разойтись, так как «митинг несанкционированный», а позже к протестующим вышел заместитель акима района Айдос Нурлыбаев и предложил организовать им встречу между застройщиками. Но жители отвергли его предложение, потребовав встречи с уполномоченными органами, которые могут принять решение об остановке стройки. Также они пообещали, что намерены выйти на акцию протеста снова.