Еще 5,3 млрд тенге выделят фермерам Мангистауской области на закуп кормов

Для Мангистауской области, которая больше других регионов пострадала от засухи в этом году, выделят еще 5,3 млрд тенге на закуп кормов на зиму для скота. Как сообщает Sputnik Казахстан , об этом заявил на брифинге после заседания республиканского штаба по кормообеспечению исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Мы сначала, когда эта проблема была, из резерва правительства выделили 1,9 млрд. Эти средства уже начали распределяться: среди личных подсобных хозяйств – 40%, и 60% – среди крестьянских организованных хозяйств. Им деньгами дадут, чтобы они купили подешевле корма. Сейчас прорабатывается вопрос об изыскании дополнительных 5,3 млрд тенге», - сказал Карашукеев.

Предполагается, что деньги будут выделены из бюджета Мангистауской области.

Вместе с тем и.о. главы МСХ считает, что фермеры могут столкнуться с нехваткой сена в зимний период: «Проблема в том, что после сентября этих кормов может и не быть. Они их купят и транспортируют к себе в Мангистаускую область, и у себя будут эти корма хранить. И, в случае необходимости, в зимний период, если в каком-то населенном пункте, у отдельных крестьянских хозяйств вдруг получится ситуация, что у них не будет хватать кормов, чтобы они имели реальный доступ».

Карашукеев отметил, что в Мангистауской области нет больших сенокосных и пастбищных угодий, так как регион – «пустыня», поэтому сейчас перед акиматами и МСХ стоит задача, «чтобы в зимний период было физическое наличие этого сена на местах».

«Поэтому эти 5,3 млрд тенге будут направлены на то, чтобы операторы купили это сено по заранее оговоренной цене в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях. У них купят, у себя по районам распределят, и это сено будет физически в наличии», - сказал и.о. министра.

При этом он считает, что «отдельные "эксперты" и "аналитики", используя ситуацию, по сути дела ведут информационную войну с целью извлечь определенные выгоды для своего имиджа».

«В условиях отсутствия постоянной объективной информации от вас (компетентных органов – V) общественность вводится в заблуждение. А от этого ажиотажа страдают опять фермеры, корма, и без того недешевые, дорожают каждый раз после таких черных PR-акций. После последнего взброса о якобы прогнозируемых 3 млн падежа скота – и сено, и отруби опять выросли в цене», - констатировал Карашукеев, обращаясь к руководителям регионов.

Он призвал чиновников постоянно информировать общественность и СМИ о том, как идет процесс заготовки кормов, и о принимаемых мерах.

Другой причиной нестабильной ситуации с кормообеспечением глава ведомства назвал снижение темпов заготовки кормов, а степные пожары лишают фермеров пастбищ.

Он поручил акиматам составить зернофуражный баланс и определить объемы зернофуража, предназначенного на продажу с размещением на сайтах местных исполнительных органов, определить объемы получаемых отрубей каждым мукомольным предприятием. И заверил, что все данные регионам поручения будет контролировать лично.

Напомним, что в Мангистауской и Кызылординской областях из-за сильной засухи погиб скот, а в ряде регионов цена за тонну сена достигла 42 тыс. тенге. 10 июля предыдущий глава Минсельхоза Сапархан Омаров покинул свою должность после критики президента.