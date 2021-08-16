При этом он заявил, что эпидситуация в стране стабилизируется
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Тугжанов поручил разработать план действий по противодействию коронавирусу на 2021-2022 годы
Фото primeminister.kz

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории Казахстана поручил разработать план оперативных действий по противодействию коронавирусу на 2021-2022 годы, сообщается на сайте главы правительства.

Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, вице-премьер отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Сейчас занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных – 47%.

Тем не менее, Тугжанов отметил, что в столице, в Шымкенте, в Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией населения, а в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода.

«В этой связи заместитель премьер-министра поручил принять меры по исправлению выявленных недостатков. Кроме того, государственным органам поручено разработать План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы; утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг», - говорится в сообщении.

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