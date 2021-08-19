Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы. Окончил университет «Туран». В разные годы работал в Республиканском научном центре проблем культуры, в журнале «Малый бизнес Казахстана», корреспондентом ТОО «РГ «Новости недели», шеф-редактором алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО «РТРК «Казахстан» — РТЦ «Астана», был замгенерального директора ТОО «Нур-Медиа», вице-президентом НАО «Тюркская академия», управляющим директором АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», генеральным директором ТОО МИА «Казинформ». С января 2020 года — председатель правления АО МИА «Казинформ».