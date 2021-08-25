Число новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане вновь достигло 6 тысяч

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 754 891 случай КВИ.

В Алматы прирост остается высоким – 1 590 случаев за сутки. В Карагандинской области зарегистрировано 843 новых случая, в столице – 505, в Актюбинской области – 388, в Алматинской области – 358, в Павлодарской области – 317, в Атырауской области – 307, в Костанайской области – 269, в Акмолинской области – 265, в Шымкенте – 220, в Жамбылской области – 202, в Мангистауской области – 202, в Восточно-Казахстанской области – 167, в Западно-Казахстанской области – 123, в Северо-Казахстанской области – 122, в Кызылординской области – 98, в Туркестанской области – 64.

Выздоровели за сутки 8 501 человек, а всего – 631 501.