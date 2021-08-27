В Казахстане зарегистрировано более 6,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Алматы – 1 561 новый случай, в Карагандинской области – 832, в столице – 617, в Актюбинской области – 452, в Алматинской области – 390, в Павлодарской области – 342, в Атырауской области – 317, в Шымкенте – 275, в Костанайской области – 262, в Акмолинской области – 261, в Кызылординской области – 206, в Мангистауской области – 200, в Жамбылской области – 187, в Восточно-Казахстанской области – 172, в Северо-Казахстанской области – 169, в Западно-Казахстанской области – 130, в Туркестанской области – 79.

Всего в стране подтверждено 767 701 случай заражения КВИ.

Выздоровели за сутки 8 285 человек, а всего – 649 534.