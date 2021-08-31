В Алматы пройдет выставка российской художницы Юлии Вирко

2 сентября в Музее искусств им. Кастеева откроется персональная выставка художницы Юлии Вирко под названием «WORK IN PROGRESS». Проект объединит рисунки и живопись Вирко с работами из коллекции музея.

Эта выставка станет экспериментом: художница не только покажет свои работы, но и позволит зрителю погрузиться в процесс их создания.

Экспозиция представляет собой небольшой лабиринт, внешняя часть которого носит название «результат», а внутренняя — «процесс». В первой части представлены живописные работы Вирко. Серия 2020 года из проекта «Твое сознание не знает границ» посвящена снам и бессознательному; эти работы легко узнать по насыщенным цветам, фантастическим персонажам и загадочным кодам-номерам в названиях работ: они означают доминирующие цвета. Новые работы художницы, образующие цикл «Обещанный мираж», отличаются целостностью и полноценным рассказом сюжета.

Вторая часть экспозиции WORK IN PROGRESS, «процесс» — это импровизированная мастерская художницы в самом центре выставочного зала. Отдельные живописные работы, эскизы, наброски, развороты скетчбуков, экспериментальные и незаконченные работы, и даже рабочая одежда — все это станет фрагментами инсталляции.

В этой мастерской Юлия Вирко проведет несколько дней, создавая работы в технике монотипии (отпечатка изображения с металлической пластины на бумагу); в их основе будут холсты художников Валентина Ткаченко, Степана Федянина, Сабура Мамбеева и Жанатая Шарденова из коллекции Музея искусств им. Кастеева, оказавшиеся близкими к работам Вирко и также представленные на выставке.