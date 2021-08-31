Установлены личности еще троих погибших при взрывах в Жамбылской области

Установлены личности троих погибших, тела которых были найдены на месте взрыва в воинской части в Жамбылской области, сообщили во вторник в пресс-службе министерства обороны.

«Установлены личности трех погибших, тела которых были ранее найдены на месте пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области. Все – сотрудники ДЧС по Жамбылской области», - сообщили в Минобороны.

Это водитель СПЧ-1 старший сержант Гафан Куатбек 1995 г.р., пожарный-спасатель ПЧ-4 сержант Адлеи Адильбек 1987 г.р. и пожарный-спасатель ПЧ-4 рядовой Алиби Кенес 1999 г.р. Напомним, в результате трагедии в Жамбылской области погибли 15 человек, еще один числится без вести пропавшим, пострадали более 90 человек.