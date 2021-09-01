Дистанционное обучение привело к появлению большого количества учащихся, не владеющих элементарными знаниями – Токаев

Дистанционное обучение в период пандемии показало неэффективность телекоммуникационных сетей и привело к появлению большого количества учащихся, не владеющих элементарными знаниями, заявил в ходе послания народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Итоги дистанционного обучения в период пандемии свидетельствуют о недостаточной эффективности национальных телекоммуникационных сетей. Это привело к появлению большого количества учащихся, не владеющих базовыми элементарными знаниями. Возникла еще одна проблема, можно сказать беда – дети бросают учебу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручается самым серьезным образом заняться решением этого вопроса, в частности, повышением качества информационной систем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным», - заявил Токаев.

Он также считает, что «в условиях глобальных изменений велика вероятность, что получаемые знания устареют раньше, чем выпускник выйдет на рынок труда». Поэтому перед министерством образования и науки «стоит неотложная задача по адаптации учебных программ к новым реалиям».

«Особую значимость приобретает ранняя профориентация детей. Подрастающее поколение должно осознанно относиться к выбору будущей профессии. Правительству совместно с национальной палатой “Атамекен” необходимо заняться решением этой важной задачи», - сказал Токаев.

Он добавил, что государство продолжит реализацию проекта бесплатное техническое и профессиональное образование. По словам главы государства, на сегодня неохваченными образованием остаются 237 тыс. человек из числа молодежи, ежегодно 50 тыс. абитуриентов поступают на платной основе, 85% из них относятся к категории малообеспеченных.

«Такое положение нужно исправить. Следует обеспечить 100%-ный охват бесплатным ТиПО по востребованным специальностям. Еще одной возможностью получения профессии должна стать армия. Нужно проработать вопрос освоения солдатами срочной службы рабочих специальностей, нужных в реальном секторе экономики», - сказал президент.

Также он напомнил, что задача профильного министерства – обеспечить повышение качества высшего образования, а вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку кадров.

Вместе с тем Токаев заявил, что государство будет поддерживать школьников, которые выигрывают международные олимпиады по предметам.

«Таких талантливых детей нужно всесторонне поддерживать. Мы будем предоставлять им гранты для поступления в вузы на внеконкурсной основе и выплачивать единовременные денежные премии. Педагогов, воспитавших ребят, также следует поощрять материально и морально. Принципиально важно поддерживать детей из социально уязвимых семей в рамках всеобуча. Меры материальной поддержки следует дополнить образовательным проектом "Цифровой учитель"», - сказал он.