Принцип работы стабфондов пересмотрят в Казахстане

Для стабилизации цен на продукты питания в Казахстане правительство намерено пересмотреть принцип работы стабилизационных фондов. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, необходимо покупать именно те виды товаров, по которым ожидается рост цен.

«Для стабилизации цен в первую очередь необходимо пересмотреть принцип работы стабфондов, чтобы на основе прогноза покупать именно те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен», - сказал Сапаров.

В частности, в период межсезонья, с января по май, МСХ предлагает сформировать в стабфондах пятимесячный запас картофеля, моркови, капусты и лука в объеме 30% от потребности городского населения. А гречневую крупу и бутилированное подсолнечное масло – от потребности всего населения.

«По расчетным данным, объемы закупа картофеля и овощей по республике составят 229 тыс. тонн, гречневой крупы – 17,6 тыс. тонн и подсолнечного масла – 28,5 тыс. тонн», - отметил первый вице-министр.

Он также добавил, что для получения готовой продукции «Продкорпорация» сформирует дополнительные объемы подсолнечника и гречихи в размере 10% от планируемых запасов стабфондов, а также порядка 4 тыс. тонн сахара. При этом в рамках форвардного закупа «Продкорпорацией» уже законтрактовано 9 150 тонн подсолнечника и 691 тонн гречихи. Остальной объем гречихи, подсолнечника, сахара будет закуплен на рынке по прямому закупу.