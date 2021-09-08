На большей части республики пройдут дожди
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На юге и юго-востоке Казахстана похолодает
фото Жанары Каримовой

9-11 сентября в Казахстане ожидаются дожди, местами – сильные, заморозки и похолодание, сообщает «Казгидромет».

«С уходящим циклоном и связанными с ним фронтальными разделами на севере, северо-востоке, востоке ожидаются дожди, на востоке области – сильный дождь, лишь на юге и западе без осадков. Затем с 10 сентября, со смещением Северного циклона на территорию Казахстана, на большей части страны, а также в горных районах и на севере южных, юго-восточных регионов пройдут дожди с грозами и градом», - сообщают синоптики.

На западе, севере-западе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от +3+11℃ до +5+15℃, днем от +15+23℃ до +20+28℃, на севере и в центре ночью +2+13℃, 9 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса, а днем – постепенное понижение температуры до +10+20℃. На востоке ночью будет +2+16℃, днем +15+25℃, на юге и юго-востоке ночью температура воздуха понизится до +4+14℃, днем – до +15+25℃.

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