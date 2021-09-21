Корректировку ПСД по расширению Экибастузской ГРЭС-2 завершат в декабре – Минэнерго

Правительство Казахстана одобрило комплексный план социально-экономического развития города Экибастуз Павлодарской области на 2021-2025 годы. Он состоит из 114 мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, развитие жилищной и иной инфраструктуры, социальной сферы, обеспечение гражданской защиты и улучшение экологической ситуации.

«Общая сумма инвестиций на реализацию плана составляет 932,8 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 64,7 млрд тенге, местного бюджета – 33,5 млрд тенге, частные инвестиции – 834,6 млрд тенге», - сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Для развития экономики города планом предусматривается 35 мероприятий, направленных на развитие промышленности, АПК, энергетики и предпринимательства на общую сумму 822,3 млрд тенге. Например, в городе предусматривается восстановить энергоблок №1 на Экибастузской ГРЭС-1, построить третий энергоблок на Экибастузской ГРЭС-2 и построить новую подстанцию на 500 кВ.

«Целью реализации проекта восстановления первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 является увеличение мощности станции на 500 МВт. Это позволит обеспечить прогнозируемый рост потребления в Единой энергетической системе Казахстана. Сумма инвестиций, предусмотренная комплексным планом, составляет 66,5 млрд тенге. В настоящее время готовность проекта Экибастузской ГРЭС-1 составляет 41,8%. В том числе на 88,3% демонтировано старого и на 33% смонтировано нового оборудования. Завершение проекта запланировано к концу 2023 года», - сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

Проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 предполагает до 2025 года строительство нового энергоблока мощностью 636 МВт. Как отметил глава Минэнерго, в настоящее время ведутся работы по корректировке ПСД проекта, которые завершатся в декабре.

Что касается строительства подстанции мощностью 500 кВ, на реализацию этого проекта необходимо 16 млрд тенге, однако пока не готово технико-экономическое обоснование. При этом Мирзагалиев полагает, что строительство объекта будет завершено в 2025 году.

В целом в рамках комплексного плана правительство планирует реализовать проекты по развитию жилищной и иной инфраструктуры, социальной сферы, решить экологические проблемы региона, а также создать 16,5 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, в декабре 2019 года АО «Фонд национального благосостояния «Cамрук-Казына» приобрел 50% акций АО «Экибастузская ГРЭС-2» стоимостью $25 млн. Интерес фонда в данном активе заключается в возможности реализации проекта строительства третьего блока Экибастузской ГРЭС-2, чтобы покрыть растущие электрические нагрузки Казахстана. Планируется дополнительно ввести 636 МВт на данной станции.

«Уже достаточно большой объем работы проделан, то есть привлечено начальное финансирование, проведены конкурсы по выбору основного оборудования. И фонд планирует завершить данный проект при поддержке министерства энергетики Республики Казахстан», - говорил тогда управляющий директор по управлению активами и приватизации фонда Алмасадам Саткалиев.