Предзаказы новинок Galaxy Z в Казахстане превзошли ожидания

Представив в августе третье поколение складных мобильных устройств Galaxy Z Fold3 и Galaxy ZFlip3 , компания Samsung Electronics объявила предзаказ новинок в Казахстане. Объем заявок оказался значительно выше ожидаемого, вследствие чего на местном складе возник временный дефицит данных моделей.

Однако Samsung Electronics заверяет покупателей, что прилагает все усилия для обеспечения партнеров смартфонами Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 к старту официальных продаж 22 сентября.

Обновленная линейка получила существенные изменения: в первую очередь это повышенные прочность и надежность. Новинки еще лучше защищены от внешнего воздействия и имеют высокий уровень влагоустойчивости по стандарту IPX8 – смартфоны можно использовать даже под дождем. Оба устройства оснащены рамкой из армированного алюминия – самого прочного металла, когда-либо используемого в смартфонах Galaxy, а также стеклом Corning® Gorilla® Victus™ для защиты от царапин и других повреждений. Кроме того, Z Fold3 и Z Flip3 получили инновационную защитную пленку.

Третье поколение имеет крепкий, революционный шарнирный механизм, благодаря чему смартфоны готовы выдержать как минимум 200 тысяч складываний (доказано строгими испытаниями Bureau Veritas) и прослужить вам не менее пяти лет.

Начинка тоже не подведет: мощный 5-нм процессор отвечает за быструю работу всей системы и любых приложений и, конечно же, повышенную энергоэффективность, чтобы вы реже думали о зарядке.

Z Fold3 имеет 7,6-дюймовый дисплей и теперь поддерживает S Pen со всеми функциями стилуса на складном экране. Кроме того, модель получила новую технологию камеры под дисплеем: благодаря минимуму пикселей над отверстием камеры, Z Fold3 обеспечивает цельное пространство для ваших приложений. Экран стал на 29% ярче и при этом энергоэффективнее!

Обладатели Z Flip3 могут выразить свое «я», благодаря смелым цветовым решениям, элегантному дизайну, премиальным функциям, новым стильным ручкам в виде колец и чехлам с ремешками. А благодаря новейшим функциям камеры, пользователи могут делать еще более потрясающие селфи без рук в режиме Flex или делать быстрые фотографии и видео прямо с внешнего экрана.

В новинках Galaxy Z больше приложений, адаптированных для складного экрана и которые можно использовать одновременно в режиме могозадачности. Samsung расширяет партнерство с ведущими IT-компаниями, включая Google и Microsoft, чтобы предложить еще больше таких приложений.