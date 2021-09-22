До 9 градусов мороза прогнозируется на севере, востоке и в центре Казахстана

23-25 сентября почти на всей территории Казахстана будет преимущественно без осадков и похолодает – на севере, востоке и в центре республики ночью ожидается до 9 градусов мороза, сообщает «Казгидромет».

«Холодный Атлантический антициклон, медленно смещаясь на восток, сохранит свое влияние на большей части Казахстана. И если крайние северные и восточные регионы оставались под защитой циклона, который сохранял невысокие, но положительные температуры воздуха, то в течение периода антициклон начнет его смещать за пределы республики, обуславливая погоду преимущественно без осадков и низкие температуры воздуха», - сообщают синоптики.

Ночью на севере, востоке и в центре страны ожидается до 1-9 градусов мороза.

На западе Казахстана, под влиянием атмосферных фронтов, пройдут дожди и усилится ветер.