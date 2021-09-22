При этом Казахстан не соглашается на один пункт
Казахстанские военные будут участвовать в операциях по гуманитарному разминированию
Фото Минобороны РК

Тамара Вааль, Vласть

Военнослужащие Казахстана будут входить в состав совместного инженерного подразделения стран СНГ и принимать участие в гуманитарном разминировании. Соответствующую ратификацию в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис. Правда, министерство обороны при обсуждении документа с партнерами из стран СНГ внесло в документ оговорку, по которой отказывается направлять свой контингент в третьи страны.

«Целью проекта закона «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств» является определение порядка формирования, применения и статуса совместного подразделения, предназначенного для выполнения задач гуманитарного разминирования», - рассказал депутатам заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев.

Основными задачами совместного подразделения являются техническая разведка минных полей и объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов, а также их разминирование, очистка районов, где ранее проводились боевые действия от мин и взрывоопасных предметов, обезвреживание обнаруженных мин и взрывоопасных предметов. Решение о направлении национального инженерного подразделения для участия в операциях гуманитарного разминирования будет принимать направляющая сторона в соответствии со своим законодательством.

Как отметил Дандыбаев, соглашением также предусмотрена возможность привлекать совместные подразделения для выполнения задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками СНГ. Однако Казахстан отказался от этого, так как считает, что такое привлечение может быть только в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН.

«Соглашение было ориентировано только на участников СНГ, но в последний момент по инициативе одной из сторон внесена поправка о том, что может поступить просьба от третьей стороны, не входящей в СНГ, по применению наших гуманитарных сил для осуществления разминирования на их территории. Мы сразу внесли поправку о том, чтобы эти подразделения имели мандат соответствующего органа. Чтобы не было втягивания наших подразделений в какую-то операцию или миссию, которая не предусмотрена международным сообществом», - подчеркнул замминистра.

Он также признал, что Казахстан «не нашел поддержки» в этом вопросе со стороны партнеров по СНГ, но «кулуарно с пониманием отнеслись к этому вопросу».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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