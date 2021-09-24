Во время восхождения на Эльбрус погибли 5 альпинистов

Во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли 5 альпинистов, еще 14 удалось спасти, сообщает Русская служба ВВС. Поисково-спасательная операция продолжалась более семи часов. Поисковая операция осложнялась плохой видимостью и тем, что группа решила разделиться.

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Почти у всех спасенных – сильное обморожение, у некоторых – переломы конечностей. Один из гидов практически ослеп, его сильно посекло снегом.

Группа альпинистов, которая приехала на восхождение из 11 регионов России, запросила помощь после ухудшения погоды на горе Эльбрус. Они находились на высоте около 5 400 метров, скорость ветра здесь достигала 40 метров в секунду при минус двадцати градусах. Большинство участников похода были без опыта. Группу сопровождали четверо профессиональных альпинистов. Когда группа отправлялась в путь, уже был сильный ветер. Один из гидов сообщил, что буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря, возможно, резко упало давление, потому что одной девушке стало плохо, она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида. Один из участников похода сломал ногу. Группа решила разделиться на три взвода - на тех, кто идет быстрее, и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли еще два человека.

Эльбрус – самая высокая горная вершина России, ее высота составляет 5 642 метра над уровнем моря.