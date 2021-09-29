В Алматы остается самый высокий прирост
  • 1067
Более 1,9 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

Согласно данным МВК об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 сентября, за сутки в Казахстане зарегистрировано 1 925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. ⠀

В Алматы – 426 новых случаев, в столице – 196, в Алматинской области – 181, в Карагандинской области – 174, в Павлодарской области – 144, в Шымкенте – 125, в Костанайской области – 104, в Восточно-Казахстанской области – 93, в Актюбинской области – 90, в Северо-Казахстанской области – 77, в Жамбылской области – 58, в Атырауской области – 55, в Западно-Казахстанской области – 54, в Акмолинской области – 49, в Кызылординской области – 47, в Туркестанской области – 37, в Мангистауской области – 15.

Всего в стране подтверждено 882 634 случая заражения.

Выздоровели за сутки 2 857, а всего – 818 521.

Свежее из этой рубрики
TAV Airports привлек $450 млн. на расширение аэропорта Алматы
Новости
​Жители ЖК «Сакура» в Алматы готовятся перекрыть улицу, протестуя против регулярного отключения воды и электричества
Новости
Работы по восстановлению объектов, пострадавших от взрывов под Таразом, завершат до конца октября – Сапарбаев
МВК разрешила журналистам присутствовать на брифингах в СЦК
Новости
Разработчики еще одной казахстанской вакцины от COVID-19 констатируют ее эффективность против передачи инфекции
Новости
Гражданское общество Казахстана выступило против поправок, позволяющих блокировать соцсети
Просматриваемые
Новости
Казахстан и ЕБРР подписали соглашение по строительству дороги Жезказган – Кызылорда
Новости
Банки приостанавливают выселение проблемных заемщиков и продажу их жилья
Новости
Исправлено: Консорциум казахстанских IT-компаний предлагает провести IT-аудит и разработку архитектуры
Новости
Правительство возьмет под контроль переводы граждан, у которых есть ИП
Новости
Из-за налоговых каникул бюджет Казахстана недополучит более 380 млрд тенге
Новости
В столице противники вакцинации подали коллективные иски в суд