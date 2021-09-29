Более 1,9 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки

Согласно данным МВК об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 сентября, за сутки в Казахстане зарегистрировано 1 925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. ⠀

В Алматы – 426 новых случаев, в столице – 196, в Алматинской области – 181, в Карагандинской области – 174, в Павлодарской области – 144, в Шымкенте – 125, в Костанайской области – 104, в Восточно-Казахстанской области – 93, в Актюбинской области – 90, в Северо-Казахстанской области – 77, в Жамбылской области – 58, в Атырауской области – 55, в Западно-Казахстанской области – 54, в Акмолинской области – 49, в Кызылординской области – 47, в Туркестанской области – 37, в Мангистауской области – 15.

Всего в стране подтверждено 882 634 случая заражения.

Выздоровели за сутки 2 857, а всего – 818 521.