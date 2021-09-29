Уже разработаны мастер-план и дорожная карта по реализации проекта
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Города-спутники G4 City под Алматы теперь обещает построить компания из Сингапура
ФОТО SPUTNIK / Серикжан Ковланбаев

Президент Касым-Жомарт Токаев в среду принял генерального директора группы Surbana Jurong Вонг Хеанг Файна. Как сообщает Акорда, они обсудили перспективы реализации инвестиционного проекта развития Алматинской агломерации.

«Президент был проинформирован о планах компании по строительству в партнерстве с отечественными инвесторами четырех новых городов-спутников G4 City в Алматинской области. В настоящее время подготовлен мастер-план, разработана дорожная карта по реализации проекта, предусматривающая разработку градостроительных документов, формирование инженерной и социальной инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата», - сообщается на сайте Акорды.

Токаев отметил стратегическую важность укрепления инвестиционного сотрудничества с Сингапуром, а также заверил иностранных партнеров в поддержке проекта со стороны государства.

G4 – это четыре структурно объединенных, современных умных города, располагающихся вдоль республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск на участке Алматы – Капшагай. Проект строительства городов-спутников был разработан еще в 2006 году. Это Gate City – деловой и финансовый центр, пассажирский транспортный хаб; Golden City – основную структуру составят объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры; Growing City – международный транспортно-логистический центр; Green City – расположен на берегу Капшагая, станет крупнейшей курортной зоной.

За 15 лет проект пережил несколько изменений и смену инвесторов. Еще в прошлом году сообщалось, что проект будет сокращен и появится только один город-спутник, в котором будет жить 30-50 тысяч человек. Из бюджета на проект за эти годы было выделено несколько десятков миллионов тенге на разработку проектной документации и прокладку коммуникаций в первый из городов.

На сайте сингапурской Surbana Jurong проект G4 City пока не представлен.

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