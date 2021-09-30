Экс-президенту Франции Николя Саркози вынесли новый приговор

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, пишет РБК .

Суд постановил, что Саркози проигнорировал предупреждения бухгалтеров и превысил установленные законом лимиты расходов, стремясь привлечь на свою сторону избирателей. На его избирательную кампанию было потрачено 42,7 млн евро, что примерно вдвое больше, чем разрешено законом. Суд посчитал, что Саркози не стал предпринимать никаких мер, чтобы избежать перерасхода, хотя знал о законодательных ограничениях.

Отбывать срок экс-глава Франции будет не в тюрьме, но будет обязан носить электронный браслет. Прокурор требовал для Саркози лишения свободы на год, из которого шесть месяцев — условно.

Ранее суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам лишения свободы, из них один год составит реальный срок, два – условный.