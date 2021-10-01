168 новых случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

На 29 сентября в Казахстане зарегистрировано 168 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 человек скончались, 253 человека выздоровели.

Всего зарегистрировано 75 860 случаев пневмонии, летальных случаев – 4 835, выздоровели 62 677 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 42 человека, а всего – 11 220.

На 1 октября лечение от КВИ продолжают получать 60 657 человек (52 309 КВИ+ и 8 348 КВИ-), из них в стационарах – 10 210, на амбулаторном уровне – 50 447. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 805 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 221 пациент, на аппаратах ИВЛ – 139 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 962 842.