Алматы по-прежнему остается лидером прироста
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За сутки в Казахстане зарегистрировано более 2 тыс. новых случаев COVID-19
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 889 040 случаев.

В Алматы за сутки выявлено 485 новых случаев, в столице – 252, в Алматинской области – 225, в Карагандинской области – 152, в Восточно-Казахстанской области – 123, в Павлодарской области – 121, в Костанайской области – 109, в Шымкенте – 105, в Актюбинской области – 82, в Западно-Казахстанской области – 82, в Северо-Казахстанской области – 67, в Атырауской области – 56, в Акмолинской области – 55, в Жамбылской области – 51, в Кызылординской области – 45, в Туркестанской области – 40, в Мангистауской области – 8.

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