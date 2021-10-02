В этой зоне также находятся столица, Алматы и Павлодарская область
  • 112
Северо-Казахстанская область вернулась в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 октября, Северо-Казахстанская область перешла из «желтой» в «красную» зону по темпам распространения коронавируса.

В «красной» зоне также находятся столица, Алматы и Павлодарская область.

В «желтой» зоне остаются Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне – Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

29 сентября заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Нурлан Айманов на брифинге констатировал, что в регионе не снижается уровень смертности от коронавируса – всего за последние два с половиной месяца от COVID-19 умерли в 3,5 раза больше пациентов, чем за полтора года пандемии.

«С начала пандемии в Северо-Казахстанской области от коронавируса умер 201 человек. Только 43 из них скончались с начала пандемии до 15 июля текущего года, когда в регион пришел “Дельта”-штамм вируса, то есть за полтора года», - отметил Айманов.

С 15 июля по 29 сентября в регионе от ковида скончались 158 человек.

Кроме того, по словам Айманова, в регионе отмечается увеличение числа госпитализаций до 60-70 в сутки и уменьшение числа выписок – до 30-40. Занятость инфекционных коек составила 48%. Из 575 госпитализированных 294 нуждаются в постоянной кислородной поддержке. Количество амбулаторных пациентов с коронавирусом возросло на 10%.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​Жители ЖК «Сакура» в Алматы готовятся перекрыть улицу, протестуя против регулярного отключения воды и электричества
Новости
Токаев заявил Путину о проблемах на казахстанско-российской границе
Новости
Города-спутники G4 City под Алматы теперь обещает построить компания из Сингапура
Новости
Посол Казахстана встретился с представляющим «Талибан» и.о. главы МИД Афганистана
Новости
Полиция задержала угонщика автомобиля, сбившего полицейского в столице
Новости
Пять регионов Казахстана остаются в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса