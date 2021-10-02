Северо-Казахстанская область вернулась в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 октября, Северо-Казахстанская область перешла из «желтой» в «красную» зону по темпам распространения коронавируса.

В «красной» зоне также находятся столица, Алматы и Павлодарская область.

В «желтой» зоне остаются Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне – Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

29 сентября заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Нурлан Айманов на брифинге констатировал, что в регионе не снижается уровень смертности от коронавируса – всего за последние два с половиной месяца от COVID-19 умерли в 3,5 раза больше пациентов, чем за полтора года пандемии.

«С начала пандемии в Северо-Казахстанской области от коронавируса умер 201 человек. Только 43 из них скончались с начала пандемии до 15 июля текущего года, когда в регион пришел “Дельта”-штамм вируса, то есть за полтора года», - отметил Айманов.

С 15 июля по 29 сентября в регионе от ковида скончались 158 человек.

Кроме того, по словам Айманова, в регионе отмечается увеличение числа госпитализаций до 60-70 в сутки и уменьшение числа выписок – до 30-40. Занятость инфекционных коек составила 48%. Из 575 госпитализированных 294 нуждаются в постоянной кислородной поддержке. Количество амбулаторных пациентов с коронавирусом возросло на 10%.