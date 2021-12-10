74 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

На 8 декабря в Казахстане зарегистрировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 141 человек выздоровел.

Всего выявлено 83 283 случая пневмонии, летальных случаев – 5 177, выздоровели 75 197 человек.

От коронавирусной инфекции на 8 декабря скончались 14 человек, а всего – 12 828.

На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083 КВИ+ и 2 909 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 309, на амбулаторном уровне получают лечение 17 683 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 343 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 60 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 1 061 645.