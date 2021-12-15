Правозащитники потребовали провести расследование Жанаозенских событий

Правозащитные организации ОФ «Либерти», Бюро по правам человека, Международная Правовая Инициатива и ОФ «Ар.Рух.Хак» в среду опубликовали открытое заявление, в котором требуют объективного расследования по фактам убийств во время Жанаозенских событий и пыток в отношении задержанных после них.

Правозащитники напомнили, что в этом году исполняется 10 лет событиям в городе Жанаозен и посёлке Шетпе, когда после многомесячной забастовки рабочих-нефтяников в результате применения полицией огнестрельного оружия погибло 17 человек и более 86 получили ранения. Они также подчеркивают, что «на прошедших в 2012 году уголовных процессах, в результате которых ряд рабочих активистов и нефтяников были приговорены к длительным срокам лишения свободы якобы за участие в массовых беспорядках, подсудимыми рабочими были сделаны заявления о пытках».

«Ни одно из этих заявлений не было расследовано объективно и беспристрастно. Были также осуждены пять полицейских за превышение должностных полномочий, однако осталось неизвестным, кто отдал приказ полиции стрелять по невооруженным людям. Мы считаем, что в ходе трагических событий в Жанаозене и Шетпе, государство нарушило право на жизнь, применив летальное оружие против мирных жителей, право на свободу от произвольных задержаний, свободу от пыток, право на справедливый судебный процесс», - указано в заявлении.

Представители правозащитных организаций требуют проведения тщательного расследования всех фактов пыток и наказания виновных в их совершении, в том числе - пыток в пенитенциарной системе, расследования фактов насилия в отношении задержанных женщин в Жанаозене 16, 17, 18 декабря 2011 года, расследования убийств Жаксылыка Турбаева, Жансауле Карабалаевой, Базарбая Кенжебаева, Александра Боженко, Торебека Тулегенова (Шетпе) и Галымжана Кенжебаева, а также других лиц, отсутствующих в официальном списке погибших. Кроме того, они требуют дать правовую оценку действиям государственных органов, начиная от акиматов, департамента полиции, органов прокуратуры, Комитета национальной безопасности, руководства нефтяных кампаний «Каражанбасмунай», «Озенмунайгаз», а также «Ерсай каспиан контрактор» в ходе забастовок 2011 года, во время и после расстрела 16 декабря 2011 года, включая следственные действия и судебные процессы 2012 года.

Правозащитники также требуют расследовать и дать правовую оценку действиям всех находившихся на месте представителей правоохранительных органов и местного акимата во время событий в Шетпе, когда был убит МЧС Торебек Тулегенов и ранены местные мирные жители. Кроме того, они требуют реабилитировать и предоставить материальные компенсации со стороны правительства Казахстана всем семьям убитых и раненых в Жанаозене и Шетпе 16-18 декабря 2011 г.