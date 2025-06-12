Закон по формированию и контролю за эндаумент-фондами одобрил сенат

Сенат в ходе пленарного заседания в четверг одобрил закон «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)» и сопутствующие ему поправки. Документы создают правовую основу для формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов. Однако, как сообщалось ранее, под действие законов не подпадут фонды Назарбаев университета и Назарбаев интеллектуальных школ – крупнейшие из подобных в стране.

Основным законом предусматривается урегулирование отношений при создании, управлении и ликвидации фондов целевого капитала, формировании, пополнении, расформировании эндаумент-фондов и использовании их инвестиционных доходов, а также механизмы по привлечению дополнительных средств для устойчивой финансовой поддержки объектов благотворительности, инвестирования активов, оказания благотворительной помощи выгодополучателям и обеспечения открытия и подотчетности их деятельности.

«Законом предлагаются нормы, направленные на определение эндаумент-фонда (целевого капитала) как имущества, формируемой за счет эндаументов юридических или физических лиц, определение состава активов эндаумент-фонда, состоящих из денежных средств, ценных бумаг, недвижимости и объектов интеллектуальной собственности, установление порядка формирования, пополнения и целевого использования инвестиционного дохода на финансирование объектов меценатской деятельности», - сказал сенатор Алтынбек Нухулы.

Законом закрепляются нормы по созданию фонда целевого капитала в форме некоммерческой организации, устанавливаются требования для управления эндаумент-фондом, требования к учредителям. Кроме того, пересмотрены нормы, определяющие цели финансирования для реализации благотворительной программы, по использованию инвестдохода на образование, науку и инновационную деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальную защиту населения.

Сопутствующим законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья», который сенат одобрил в двух чтениях, вносятся поправки редакционного характера. В частности, фонд, созданный в форме фонда целевого капитала, ежегодно до 31 марта должен будет предоставлять в уполномоченный орган отчет об использовании своего инвестиционного дохода.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что за основу данного документа взяты типовой типовой закон США (Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act) и российский закон о фондах целевого капитала 2006 года, а также опыт Австралии, Франции, Сингапура. Он также заявлял, что казахстанский документ не будет распространяться на фонды Назарбаев университета и Назарбаев интеллектуальных школ.