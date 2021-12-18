10 смертей от коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

На 16 декабря в Казахстане зарегистрировано 3 случая коронавирусной пневмонии, 0 летальных исходов. Всего зарегистрировано 83 619 случаев заболевания, скончались 5 195 человек.

От коронавирусной инфекции на 16 декабря скончались 14 человек, а всего – 12 917.

На 18 декабря лечение от КВИ продолжает получать 19 821 человек (17 244 КВИ+ и 2 577 КВИ-), из них в стационарах – 3 390 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 431. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 296 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациента, на аппаратах ИВЛ – 57 пациенов.

Всего в Казахстане зарегистрировано 1 066 094 случаев коронавируса и пневмонии.