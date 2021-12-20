Токаев подписал поправки в закон о судебной системе и статусе судей

Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный законы «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статус судей Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы», сообщает Акорда.

Документ направлен на совершенствование механизмов формирования судейского корпуса, обеспечение приоритетных направлений проводимой судебной реформы по обеспечению верховенства закона и независимости судебной системы.

Закон содержит два блока поправок. Первый – это повышение профессионализма судейского корпуса, привлечение в судебную систему профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. На наиболее сложных отраслях права будут проводить отдельный конкурс, включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена. Комиссия по качеству правосудия будет проводить оценку профессиональной деятельности судей на основании соответствующей методики, утверждаемой пленарным заседанием верховного суда после предварительного согласования с высшим судебным советом.

Второй блок поправок направлен на повышение ответственности и независимости судей в части увеличения сроков привлечения их к дисциплинарному взысканию с трех месяцев до одного года с момента обнаружения проступка и с одного года до двух лет с момента его совершения. Председатели областных судов будут обеспечивать своевременную передачу материалов дисциплинарного производства в судебное жюри. Также вводится новая модель финансирования судебной системы – за счет процентного выделения денежных средств из республиканского бюджета. При этом распределять уровни и направления финансирования будут на расширенном пленарном заседании верховного суда. Контроль по целевым расходам остается за счетным комитетом.