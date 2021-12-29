В предстоящие праздничные дни в столице будет усилена работа мониторинговых групп, сообщила главный санитарный врач города Сархат Бейсенова. Она напомнила, что корпортативы и массовые мероприятия запрещены, жителям рекомендовано отказаться от них.

«Массовые мероприятия, включая семейные, корпоративы запрещены, за исключением мероприятий, проводимых на объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии соблюдения заполняемости до 50 %, но не более 70 мест, только при наличии “зеленого” статуса у всех посетителей и всего персонала. В связи с этим рекомендовано гражданам до улучшения эпидемиологической обстановки в столице отказаться от проведения торжественных мероприятий, праздников, предусматривающих массовое пребывание людей на ограниченной территории», - сообщила Бейсенова.

Она добавила, что в предстоящие праздничные дни будет усилена работа мониторинговых групп, при этом не стоит задача «кого-то наказать или штрафовать», это нужно для того, чтобы обеспечить выполнение мер профилактики.

«Ведь от этого зависит дальнейшая эпидемиологическая ситуация в городе», - подчеркнула санврач.