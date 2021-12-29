С 5 января вход в караоке, торговые центры и дома будет разрешен только посетителям с «зеленым» статусом − МВК

С 5 января вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома и караоке будет доступен только посетителям с «зеленым» статусом в приложении Ashyq. В случае выявления штамма «Омикрон», ограничения распространятся на банки, отделения почты, ЦОНы, СПА, спортивно-оздоровительные центры и бассейны, сообщает официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев в Facebook .

Это решение, предложенное во вторник министерством здравоохранения, было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

Во время заседания вице-министр здравоохранения Марат Шоранов заявил, что эпидситуация в стране стабильная. Штамм «омикрон» еще не выявлен в Казахстане, но за прошедший месяц случаи инфицирования им зарегистрированы уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в 5 раз выше, чем вариант «дельта». Предполагается, что все принятые и потенциально возможные ограничения позволят сдержать масштабы заражения.

При развитии пессимистичного сценария, межведомственная комиссия поручила министерству цифрового развтия, НПП «Атамекен», АО «Казпочта» и банкам второго уровня проработать механизмы обслуживания людей без зеленого статуса, в том числе онлайн или на дому.