В тяжелом и крайне тяжелом состоянии – более 300 человек
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2,2 тысячи человек с коронавирусом остаются в стационарах Казахстана
Фото пресс-службы акимата Алматы

На 29 декабря в Казахстане зарегистрировано 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 64 человека выздоровели, сообщил Минздрав.

Всего зарегистрирован 84 171 случай пневмонии, летальных случаев – 5 215, выздоровели 76 989 человек.

От коронавирусной инфекции на 29 декабря скончались 7 человек, а всего – 13 012.

На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 610 человек (14 643 КВИ+ и 1 967 КВИ-), из них в стационарах – 2 264, на амбулаторном уровне – 14 346. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 213 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент, на аппаратах ИВЛ – 44 пациента.

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