Редактора новостного сайта в ВКО арестовали за освещение митингов

«Журналистам холдинга "ШыгысАкпарат" Восточного Казахстана руководство запретило ходить на митинги. Тем не менее, редактор сайта «Алтай ньюс» Дарын Нурсапар счел своим профессиональным долгом осветить чрезвычайные события в городе. 5 января он сделал съемки митинга в Усть-Каменогорске и выложил видео на своей странице в Фейсбук. По словам его коллег, 7 января к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов и “забрали”», - написала Калеева на своей странице в соцсети.

По ее информации, 9 января решением суда Дарын Нурсапар привлечен к ответственности по статье 488 ч. 6 КоАП РК (участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством РК о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния). Журналист подвергнут аресту на 15 суток.

5 января в Уральске был задержан журналист «Уральской недели» Лукпан Ахмедьяров, его доставили в городской отдел внутренних дел, так и не сформулировав четко причины задержания, а 7 января он был подвергнут административному аресту на 10 суток по обвинению в участии в несанкционированном митинге.