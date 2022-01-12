Токаев предложил ввести институт спецпредставителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям

Он поблагодарил союзников по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения.

«Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой Организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно», – сказал Токаев.

Станислав Зась подтвердил, что эта инициатива важна и своевременна. Также он проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные сроки.