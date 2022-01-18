Байбек считает низким обвинять Назарбаева «во всех грехах»
Партия «Нур Отан» начала подготовку к внеочередному съезду
АРХИВНОЕ ФОТО. ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ "НУР ОТАН"

Тамара Вааль, Vласть

Партия «Нур Отан» начала подготовку к внеочередному съезду, заявил во вторник в ходе совещания с региональными филиалами первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

«Сейчас необходимо сохранить государственность и преумножить то, что мы имеем. Поэтому партия “Нур Отан”, основателем которой является Елбасы, должна продолжать работу, направленную на сохранение единства страны и стабильности общества. В настоящее время мы начали подготовку к предстоящему внеочередному съезду», - заявил Байбек.

В ходе выступления первый зампред ответил на критику, которая звучит в социальных сетях в адрес партии, и заявил, что в «Нур Отане» всегда говорили о важности сохранения единства и внутренней стабильности страны.

«Сама жизнь показывает особую значимость поднимаемых партией вопросов. В такое трудное время находятся и те, кто бездумно, ради сиюминутного хайпа предлагает распустить парламент и партию, по сути подрывая государственность страны, одной из общественно-политических опор которой является и партия “Нур Отан”. С момента своего создания партия ведет работу по сохранению территориальной целостности нашего государства и укреплению единства общества», - подчеркнул Байбек.

Кроме того, он высказался в защиту Нурсултана Назарбаева, подчеркнув, что «при объективной оценке прошлого каждый из нас, прежде всего, должен руководствоваться своими моральными принципами, пониманием чести и совести».

«Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть реформ, объявленных нашим президентом. Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства – это низко и не красит отдельных граждан», - считает первый зампред партии.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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