Предполагается, что его установят в сквере у городского акимата
Акимат Алматы объявил конкурс на лучшую концепцию пантеона в память о январских событиях
фото Светланы Ромашкиной

Акимат Алматы объявил конкурс концепций для монумента, который планируется установить в память о событиях начала января, сообщила пресс-служба ведомства вечером в субботу.

Как отмечается в сообщении, принять участие в конкурсе могут все желающие, как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Управление городского планирования и урбанистики будет принимать заявки до 10 февраля 2020 года по адресу пр. Абая, 90, кабинет 303.

«В начале января наша страна понесла большие жертвы во имя сохранения мира – именно поэтому памятному сооружению дано название «Пантеон», – отмечается в положении конкурса.

Здесь также отметили, что объект должен олицетворять обновленный Казахстан, защиту конституционного строя, целостности Республики и законов Республики Казахстан. «Одновременно он может выражать скорбь по погибшим военнослужащим, работникам правоохранительных органов, сотрудников медицинских учреждений, а также простым горожанам. Образ и идея монумента должны олицетворять профессионализм, бескорыстную самоотверженность, доброту, терпение и самообладание, стойкость, стремление защитить покой и стабильность. Возможно применение элементов национальной идентичности, но не ограничиваться ими», – также говорится в положении.

В проекте должны использоваться прочные материалы, такие как мрамор, гранит и бронза. В положении также говорится, что проект должен гармонично вписаться в окружающую среду. Место установки - сквер у городского акимата.

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