Совбез принял «конкретные решения» по реформированию системы нацбезопасности

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены меры по реорганизации и укреплению системы обеспечения национальной безопасности страны, сообщается на сайте Акорды.

По словам Токаева, ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен, но еще раз подчеркнул, что всем госорганам необходимо извлечь уроки, система национальной безопасности должна быть модернизирована и отвечать на вызовы любой сложности, «чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности: иенно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности».

«Глава государства поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. В ходе заседания Совета безопасности приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности», - сообщила пресс-служба президента, но без подробностей.