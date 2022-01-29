Токаев заявил, что в январских событиях власть проиграла информационно

«Не было интернета, был вакуум. Информационно мы проиграли, никто не объяснил приказ и мои действия. Потом я в режиме ручного управления говорил выступить там. Информационно проиграли, но не до этого было. В то время разве можно было думать о том, что скажут?» - сказал Токаев.

По его словам, среди бандитов были люди, информационно очень хорошо подготовленные, шла дезинформационная компания.

«Это говорит о том, что это было против Казахстана тщательно подготовлено», - сказал Токаев.

Однако «в таких случаях интернет выключают не только в Казахстане», отметил он.