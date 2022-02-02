ARTиШОК подготовил посттравматический театральный проект

Из-за режима ЧП театр ARTиШОК не работал весь январь, а теперь возвращается со спектаклями для зрителей, которые захотят вместе прожить свое посттравматическое состояние. Проект «АФТЕРШОК» стартует 4 февраля и состоит из четырех мероприятий, в их числе спектакль по рассказам Андрея Платонова.

«АФТЕРШОК» – это серия встреч со зрителями, во время которых театр пробует осознать последние алматинские события. Сам проект – терапевтическая акция, она сейчас нужна, прежде всего нам - нашему театру. Мы пытаемся найти эмоциональную точку опоры», — говорится в обращении театра.

В рамках проекта актеры обращаются к текстам мировой классической и современной литературы, где есть опыт проживания человеческих катаклизмов, подобных тем, в которых оказался наш город и наша страна в январе.

Театр приглашает алматинцев, которые захотят вместе с нами прожить свое посттравматическое состояние.

Проект «АФТЕРШОК» состоит из четырех мероприятий: «ОСЕНЬ ПАТРИАРХА» Габриель Гарсия Маркес, читает Галина Пьянова. «ОНИ ПРИШЛИ» — премьера спектакля Мастерской театра ARTиШОК по пьесе Жанар Кусаиновой. «ЦИНИКИ» Анатолия Мариенгофа,читают: Чингиз Капин, Айсулу Азимбаева, Елена Набокова. «ПЛАТОНОВ. РАССКАЗЫ» — премьера спектакля студентов актерско-режиссерского курса театра ARTиШОК по рассказам Андрея Платонова.

Продажа билетов уже открыта.