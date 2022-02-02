Адвокаты Армана Джумагельдиева обеспокоены отсутствием информации о его местонахождении

Адвокаты Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, обеспокоены тем, что их подзащитного вывезли из СИЗО Алматы без уведомления об этом стороны защиты. Предположительно, его перевезли в ДКНБ, но точной информации об этом нет.

Как заявил накануне поздно вечером в прямом эфире на Facebook адвокат Талгат Есимов, их не известили о том, что Армана Джумагельдиева собираются вывезти из следственного изолятора.

«Подзащитный наш, Джумагельдиев Арман Бахытович, уже где-то две недели находится в следственном изоляторе города Алматы. Мы к нему уже второй раз заходили сегодня (1 февраля – V) вместе с коллегами, также зашли члены оперативно-следственной группы, межведомственной группы, созданной генеральной прокуратурой. Был допрос, где Джумагельдиев Арман Бахытович полностью готов сотрудничать с органами следствия. Сейчас мы хотим обратить внимание руководства страны, генерального прокурора о следующем: почему-то нам сейчас стало известно, на момент 11 вечера, что нашего подзащитного, нас не извещая, вывезли с изолятора Алматы и, по нашим сведениям, в ДКНБ города Алматы его первезли. Для чего, не знаем, с органами следствия связались – они тоже не знают, для чего вывезли его, зачем», - сказал адвокат.

Второй адвокат Виктор Кривоносов связывает это с тем, что их подзащитный выразил намерение давать правдивые показания и отстаивать свою невиновность.

«На наш взгляд, этот вывоз был после того, как сегодня члены следственной группы в должности помощника генерального прокурора, узнали, что он, Джумагельдиев, будет полностью давать показания, не отказываться от дачи показаний, эти показания будут даваться в целях того, чтобы доказать свою невиновность. Мы все стоим на стороне соблюдения закона, но сегодня он, на наш взгляд, грубейшим образом нарушен», - сказал Кривоносов.

Он рассказал, что после следственных действий во вторник решено было провести следующие 8 февраля, а на 2 февраля они записались на встречу с подзащитным. Их записали, однако, как поняли адвокаты, «он уже был вывезен к этому моменту».

«Об этом мы узнали ночью и далеко не от следователей. Я хочу обратиться к генеральному прокурору: вы надзираете над законом, но здесь, на наш взгляд, творится сущее безобразие», - сказал Кривоносов.

Он также заявил, что «Арман Джумагельдиев не склонен к суициду, не собирается покончить жизнь самоубийством: он хочет жить и отстаивать свои права».

«Прошу обратить (внимание – V) на эти действия. Я не понимаю, как могут не знать следователи генеральной прокуратуры, помощники генерального прокурора, о том, что происходит. Нам сейчас объясняют, что это кто-то другие, мы даже не знаем, куда его вывезли. Прошу установить его местонахождение и нас оповестить», - обратился адвокат к генеральному прокурору и президенту.

В свою очередь адвокат Куат Салиев подчеркнул, что согласно УПК должно быть вынесено постановление об этапировании подозреваемого из следственного изолятора Алматы в другое место, в данном случае, как предполагает защита, в следственный изолятор ДКНБ. И согласно постановлению об этапировании адвокаты в обязательном порядке должны быть уведомлены о любом передвижении их подзащитного.

«Но нас никто не уведомлял. По нашей информации, он был вывезен и где сейчас находится – нам неизвестно», - сказал Салиев.

Сегодня защита Джумагельдиева обратилась в ДКНБ Алматы, но там отказались давать информацию.

«Нам стало известно (из неофициальных источников), что его привезли в ДКНБ Алматы. Мы как адвокаты зашли сюда, там стоит дежурный, он даже не может дать номер изолятора, говорит: "Среда - технический день"», - сообщил в прямом эфире на Facebook Есимов в среду, 2 февраля.

Кривоносов добавил, что никто им так и не ответил, в ДКНБ ли находится их подзащитный, не предоставили никаких данных и просто закрыли входную дверь изнутри.

Защита Армана Джумагельдиева через прямой эфир обратилась к генеральному прокурору с вопросами: по какому уголовному делу их подзащитный был переведен в ДКНБ и почему его прячут от адвокатов. Они считают сложившуюся ситуацию грубейшим нарушением конституционных прав их подзащитного.

Армана Джумагельдиева, криминального авторитета, известного как Дикий Арман, подозревают в организации массовых беспорядков в Алматы в начале января. Он был задержан 7 января.