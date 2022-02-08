Это наиболее эффективное решение
Казахстану нужна АЭС для устранения дисбаланса электроэнергии – Саткалиев
ФОТО SEOGAN.RU

Тамара Вааль, Vласть

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев считает, что Казахстану необходимо в ближайшее время перейти к строительству крупного источника энергии на юге Казахстана. И самым оптимальным решением будет строительство АЭС. Об этом он заявил во вторник в ходе расширенного заседания правительства.

«Уже сейчас, исходя из прогнозного энергобаланса потребления и производства электроэнергии, в ближайшее время необходимо перейти к строительству крупного источника мощности на юге страны. Исходя из повестки, с нашей сточки зрения, наиболее эффективным решение будет строительство АЭС», - заявил Саткалиев.

Ранее занимавший пост министра энергетики Магзум Мирзагалиев говорил, что проектная группа при фонде «Самрук-Казына» рассматривается две локации строительства АЭС – поселок Улькен в Алматинской области и город Курчатов. Но окончательного решения пока нет, а само строительство может занять до 10 лет.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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