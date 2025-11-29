Казахстан перенаправит нефть по альтернативным КТК маршрутам – Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана заявило, что страна направит нефть по альтернативным маршрутам после атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.

«В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты», - говорится в официальном заявлении ведомства, впущенном в субботу вечером.

При этом Минэнерго не сообщило никаких деталей плана и варианты доставки нефти альтернативными КТК маршрутами.

КТК был атакован минувшей ночью безэкипажными катерами. В результате серьезно повреждено выносное причальное устройство – ВПУ-2. В консорциуме заявили, что возобновление его работы невозможно.

Минэнерго Казахстана подчеркнуло в своем заявлении, что подобные атаки «в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми».

«Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан», - говорится в заявлении.

По КТК транспортируется порядка 80% казахстанской нефти.