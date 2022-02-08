Токаев констатировал, что профицит высоколиквидных активов банков растет

Профицит высоколиквидных активов банков растет, а выделенные правительством средства на покрытие убытков по проблемным займам не приносят должного эффекта, заявил на расширенном заседании правительства во вторник глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Нацбанк должен проводить независимую денежно-кредитную политику, причем адекватную денежно-кредитную политику, для достижения целевого коридора инфляции – 4-6% процентов в 2022 году и 4% в 2025 году. Нельзя также забывать о кредитовании реальной экономики. С 2017 года реализуется программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. На покрытие убытков по проблемным займам банкам выделено порядка 700 млрд тенге. Однако должного встречного движения в части повышения объемов и доступности кредитов не наблюдается», - заявил Токаев.

По его словам, профицит высоколиквидных активов банков растет и сегодня составляет почти 12 трлн тенге.

«Знаем эту проблему, знаем название этих банков. Эти средства должны работать на экономику, в том числе развитие адекватных условий бизнеса и ипотечного рынка», - сказал президент.

Он поручил создать регуляторные механизмы, при которых банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты.