Председателем правления «Банка развития Казахстана» избран Руслан Искаков

Решением единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» председателем правления и членом совета директоров АО «Банк развития Казахстана» с 16 февраля избран Руслан Искаков, сообщает «Казинформ» .

До этого назначения он возглавлял дочернюю организацию холдинга – АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Нового главу БРК коллективу представил председатель правления холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев. Он отметил, что Руслан Искаков «обладает опытом работы более 18 лет в финансовых организациях, из них 6 лет плодотворно возглавлял КаzakhExport».

Руслан Искаков родился в 1980 году. В 2003 году окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима (экономист-менеджер). После окончания университета работал в департаменте риск-менеджмента АО «Казкоммерцбанк». После в разные годы занимал должности начальника управления анализа проектных рисков департамента риск-менеджмента «Казкоммерцбанка», начальника отдела корпоративных клиентов АФ ДБ АО «Сбербанк России», заместителя директора департамента крупнейших клиентов ДБ АО «Сбербанк России», заместителя председателя правления АО «СК «КазЭкспортГарант», был председателем правления, членом совета директоров АО «ЭСК KazakhExport», членом совета директоров АО «Центр развития торговой политики QazTrade», членом совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» и первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат.

Вместе с тем обязанности руководителя АО «ЭСК KazakhExport» возложены на заместителя председателя правления компании Рауана Жаксыбаева.

Напомним, ранее занимавший пост председателя правления «Банка развития Казахстана» Абай Саркулов досрочно прекратил свои полномочия 24 января. Исполняющей обязанности главы БРК с 25 января была назначена Сандугаш Кенжебаева, занимавшая должность заместителя председателя правления банка.

Абай Саркулов возглавил БРК в 2019 году, до этого он руководил фондом развития предпринимательства «Даму».

11 января в своем выступлении в мажилисе работу БРК раскритиковал президент Касым-Жомарт Токаев, Он говорил, что БРК превратился в «банк для своих».