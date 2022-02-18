Samsung дарит щедрые подарки заказчикам серий Galaxy S22 и Tab S8

В Казахстане стартовал предзаказ смартфонов серии Galaxy S22 с революционной камерой. Первых заказчиков Samsung по традиции порадует щедрыми подарками: к смартфонам Galaxy S22 прилагаются флагманские беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, к планшетам Tab S8 – чехол-клавиатура, который с легкостью превращает мобильное устройство в ПК, сообщает новостной портал Samsung Newsroom Kazakhstan .

Предзаказ можно сделать в официальном интернет-магазине Samsung. Это выгодно и удобно: оплата возможна при получении товара – картой, с помощью Kaspi QR или наличными (отмена предзаказа доступна в любой момент), рассрочка до трех лет и бесплатная доставка во все крупные города Казахстана. Предзаказ продлится до 28 февраля.

Samsung представила новинки 9 февраля. Смартфон Galaxy S22 Ultra получил встроенное перо S Pen со сниженной на 70% задержкой для максимально естественных ощущений.

Главные фишки серии Galaxy S22 – камеры. Функции ночной съемки позволяют в любое время суток получать высококачественные видео как на фронтальную, так и на основную камеру. Благодаря сенсору с размером пикселя 2,4 мкм, объективы захватывают больше света и данных, и оптимизируют освещение и детализацию ваших видео. Линза Super Clear Glass в S22 Ultra обеспечивает более плавные и четкие видео без бликов в ночное время, а функция масштабирования приближает объект в 100 раз.

Новинки предоставляют все необходимые инструменты для создания прекрасных снимков. К примеру, эксклюзивный доступ к приложению Expert RAW с полным набором инструментов для редактирования в камере, как в «зеркалках». Можно осветлить или затемнить снимки с помощью настроек ISO и выдержки, настроить баланс белого для теплого или холодного оттенка, и вручную сфокусироваться на нужном объекте.

Мощный аккумулятор позволит Galaxy S22 Ultra проработать весь день и даже дольше. Смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку с максимальной мощностью 45 Вт – всего 10 минут подключения к розетке хватит, чтобы записать 50-минутное видео.

Серия Tab S8 получила мощную начинку и интеллектуальные функции, чтобы пользователи могли проявить себя в творчестве, играть в динамичные игры без задержек или работать в режиме многозадачности. Супербыстрый 4-нм чип Qualcomm® Snapdragon 8 Gen 1, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти в Tab S8 Ultra и Super AMOLED-экраны с частотой обновления 120 Гц зададут новые стандарты функциональности в сегменте планшетов.