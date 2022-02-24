Токаев заверил Турцию в поддержке совместных проектов
XII заседание казахстанско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в столице Казахстана
фото Акорды

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан готов и дальше оказывать поддержку совместным проектам с Турцией. А дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества с этой страной будет способствовать XII заседание казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютой Чавушоглу.

«Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе в Нур-Султане XII заседание казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку совместных проектов с участием турецких компаний со стороны правительства Казахстана», - сообщает сайт Акорды.

В свою очередь Мевлют Чавушоглу передал Токаеву слова поддержки от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, высказав соболезнования в связи с трагическими последствиями январских событий. Турецкий дипломат заявил о полной поддержке со своей стороны политических и экономических реформ, которые осуществляются под руководством лидера Казахстана.

В целом в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития казахстанско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, Токаев вновь передал приглашение Эрдогану посетить Казахстан в 2022 году. Как отмечают в Акорде, сроки визита прорабатываются по дипломатическим каналам.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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