Январская трагедия обнажила немало недостатков в системе органов внутренних дел, отметил президент
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Токаев поставил задачи перед новым главой МВД
фото Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев представил нового министра внутренних дел руководящему составу ведомства и поставил ряд задач, сообщила Акорда. Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения законности, соблюдения прав граждан в ходе расследования январских событий.

«Надо сказать, что эта трагедия обнажила и немало недостатков в системе органов внутренних дел. Нужно максимально извлечь уроки прошедшей трагедии, выявить и устранить все предпосылки для недопущения повторения таких событий, в том числе установить всех преступников и провокаторов для привлечения к установленной законом ответственности. Но при этом нужно жестко пресекать недозволенные методы расследования», – указал глава государства.

Токаев подчеркнул, что органы внутренних дел должны быть гарантом обеспечения правопорядка и безопасности наших граждан.

Новому министру внутренних дел Марату Ахметжанову президент поручил принять все меры к повышению уровня защищенности прав и законных интересов граждан, доверия населения к полиции, а также продолжить реформу органов внутренних дел, в том числе в части внедрения сервисной модели полиции, повысить качество отбора и подготовки сотрудников.

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