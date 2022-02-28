4 марта в Алматы пройдет конференция о современном образовании, науке и технологиях Zertte Conference, организованная Caravan of Knowledge при поддержке министерства образования и науки РК, компаний «Шеврон» и «Шелл» и представительства ООН UN Women.

Участники конференции обсудят текущие проблемы сферы образования и государственные проекты на ближайшие четыре года в рамках стратегии «Дорожная карта развития STEAM-образования в Казахстане». В мероприятии примут участие представители министерства образования и науки, руководители всех региональных управлений образования страны и эксперты в области STEAM-образования.

Как отмечает председатель попечительского совета Caravan of Knowledge и один из разработчиков стратегии Зарина Биюмбаева, мероприятия «дорожной карты» предусматривают изменения для всех уровней системы образования Казахстана, начиная с дошкольной сферы.

«Среди них внедрение единых образовательных стандартов, переподготовка кадров, включая руководителей учебных заведений, обучение студентов педагогических специальностей, модернизация школьных лабораторий и кабинетов, создание креативно-технологических площадок по стране», - перечислила она, отметив, что все эти меры направлены на то, чтобы образование соответствовало сегодняшним запросам рынка труда, вызовам современного мира, ускоряющемуся технологическому прогрессу и учитывало интересы самих учеников.

Также в рамках Zertte Conference в физико-математической школе Алматы будет открыта лаборатория Zertte Studio, где будут кружки для развития технических, инженерных, творческих навыков (робототехника, научно-инженерное мышление, ракетостроение, олимпиадная биология и др.), проводиться открытые лекции и мастер-классы, тренинги по актуальным навыкам для учителей.

Кроме этого, в онлайн-формате казахстанские и иностранные эксперты в области педагогики и образования проведут для педагогов лекции и мастер-классы по современным методикам, которые разнообразят учебный процесс, помогут школьникам освоить сложные темы через задачи и проекты.