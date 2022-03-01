Смаилов поручил до конца года перевести услуги по содействию занятости населения в электронный формат

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник дал ряд поручений по цифровизации: завершить работу по созданию единой информационной системы в сфере занятости населения и с базами данных госорганов для реализации проекта «Цифровая карта семьи, а также подключить медицинские информсистемы к проекту «Заочное установление инвалидности».

«В первую очередь цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере, где оказывается наибольшее количество госуслуг по базовым потребностям населения. В целях повышения доступности и прозрачности госуслуг в сфере занятости населения необходимо завершить работу по созданию единой информационной системы. Оказание необходимых сервисов в онлайн-режиме безработным сократит сроки поиска работы, сделает более доступными меры господдержки, такие как обучение, гранты, микрокредиты», - сказал Смаилов.

По его данным, в прошлом году 149 тыс. казахстанцев получили услуги в онлайн-режиме через электронную биржу труда, из них 6,5 тыс. человек смогли получить в проактивном формате выплаты по потере работы и 79 тыс. человек были трудоустроены.

«Особенно цифровой формат важен для лиц с инвалидностью. Поэтому здесь нужно максимально оцифровать все услуги, в том числе по заочному установлению инвалидности через медико-социальную экспертизу», - добавил Смаилов.

Он поручил министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов и нацпалатой предпринимателей «Атамекен» до конца года «обеспечить перевод всех мер содействия занятости в электронный формат и охватить активными мерами занятости в онлайн режиме не менее 40% из числа обратившихся граждан». Министерству цифрового развития совместно с Мин труда поручено до 25 марта завершить работу с базами данных госорганов для реализации проекта «Цифровая карта семьи» на базе Smart Data Ukimet. А министерству труда и соцзащиты населения совместно с министерством здравоохранения и акиматами регионов поручено до 1 июня подключить медицинские информационные системы к проекту «Заочное установление инвалидности» и повысить долю освидетельствованных лиц заочно до 20%.