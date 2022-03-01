Токаев призвал Украину и Россию найти общий язык за столом переговоров и достигнуть согласия

В ходе внеочередного съезда партии «Нур Отан» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необратимом процессе обострения геополитической ситуации в мире. И выразил готовность оказать содействие в переговорах между Россией и Украиной.

«Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости Евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что принцип неделимости и общности, безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. Однако этого не произошло, а Минские соглашения «остались на бумаге», что привело к военным действиям на территории Украины.

«Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», - заявил президент Казахстана.

Он также добавил, что провел серию рабочих совещаний в Совете безопасности, поставил конкретные задачи перед правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния.

«Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисных ситуациях. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя. Думаю, все вместе мы сможем преодолеть грядущие трудности», - резюмировал президент.